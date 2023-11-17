17 ноября 2023 ПЯТНИЦА
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Стартовала Всероссийская акция «Ёлка желаний»

Новости
Стартовала Всероссийская акция «Ёлка желаний»

Движение Первых запускает Всероссийскую акцию «Ёлка желаний». Заявки на участие принимаются на официальном сайте ёлкажеланий.рф. Проект реализуется с 2018 года на всей территории России и объединяет тысячи людей, которые исполнили мечты около 107 тысяч человек.

Традиционно акция проходит в двух форматах. В офлайн – символ нового года – ёлка с желаниями участников проекта – устанавливаются в офисах организаций-партнёров и на площадках крупных мероприятий. Сотрудники и посетители могут выбрать себе те заявки, которые хотят исполнить. В онлайн – на сайте можно подобрать желания, а исполнитель сам определит, какую мечту он готов реализовать.

«Движение Первых запускает Всероссийскую акцию «Ёлка желаний», которая объединит сотни неравнодушных людей Саратовской области, верящих в волшебство. Свои желания ребята могут оставить на официальном сайте акции, а мы сделаем всё возможное, чтобы эти желания сбылись», – рассказала председатель совета регионального отделения Движения Первых Анна Попова.

Акция предусматривает три вида категорий желаний:
− материальное: музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, детские и развивающие игрушки, одежда и наряды;
− нематериальное: встреча с известной личностью, примерить на себя роль машиниста поезда или ведущего радио, путешествие другой город;
− подарок-сюрприз: исполнитель выбирает подарок для мечтателя на основе его предпочтений и интересов.

«Благодаря акции любой желающий может совершить добрый поступок, найти того, кто нуждается в помощи, и исполнить его желание до 28 февраля 2024 года. Ведь цель у всех одна — подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - отметила председатель комитета молодёжной политики области Ангелина Беловицкая.