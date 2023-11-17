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В честь года педагога и наставника открываются две выставки работ лучших преподавателей и выпускников Боголюбовского училища

Новости
В честь года педагога и наставника открываются две выставки работ лучших преподавателей и выпускников Боголюбовского училища

20 ноября в 14.00 в Саратовском художественном училище имени Боголюбова в честь Года педагога и наставника состоится открытие сразу двух выставок ведущих преподавателей и лучших выпускников.

- В Боголюбовском училище на протяжении всей его истории трудились многие поколения замечательных художников-педагогов, которые бережно сохраняли и развивали лучшие традиции отечественного образования и воспитания молодых дарований, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. – Училище твердо удерживает планку одного из самых престижных и авторитетных художественных средних специальных учебных заведений страны. Большинство молодых педагогов, влившихся в коллектив в последние годы, вышли из стен родного училища, получив прочные профессиональные умения и навыки от своих опытных преподавателей-наставников

На персональной выставке преподавателя Боголюбовского училища Павла Тимофеева представлено более ста работ, выполненных в графике и технике масляной живописи.

- Название выставки «В поисках новых решений» выбрано неслучайно, - рассказал Илья Смирнов директор Саратовского художественного училища имени А.П. Боголюбова. - Оно отображает творческую эволюцию Павла Тимофеева. Среди представленных работ особое место занимают композиционные эскизы, являющиеся первоисточником работ. Именно благодаря им возникает живое общение, возможность поделиться опытом с учениками.

На художественной выставке «Преемственность» представлены лучшие работы десяти современных талантливых преподавателей Боголюбовки: Романа Симонова, Марины Гамаюновой, Владимира Маслова, Наталии Петуховой, Марины Карпухиной, Юлии Мишиной, Елены Нартовой, Анны Мишиной. Гости выставки смогут увидеть работы в стиле живописи, графики, акварели, дизайна, иллюстрации, эстампы.

- Неразрывная, тесная связь творческой деятельности с педагогической работой, постоянное совершенствование профессиональных знаний и методики преподавания, преемственность поколений, понимание перспектив развития художественного образования и современных тенденций отечественной культуры и искусства, обостренное чувство нового – таковы основополагающие традиции Боголюбовской школы, – подчеркнула старейший преподаватель, продолжатель педагогической династии Ольга Денисенкова. - Важно, что нынешнее поколение педагогов почитают и развивают лучшие традиции родной Боголюбовки – признанной школы высокого профессионального мастерства и неустанного творческого поиска.