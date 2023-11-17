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Саратовское село выиграло многомилионный грант на укрепление межнационального мира

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Новозахаркинское муниципальное образование Петровского района стало призером конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

Саратовское село выиграло многомилионный грант на укрепление межнационального мира


На развитие своей муниципальной практики и благоустройство муниципального образования Петровский район получит из федерального бюджета более 4 млн рублей.

Практика Новозахаркинского муниципального образования Петровского района, направленная на сохранение и развитие мордовской культуры, а также разработку туристических маршрутов была оформлена в проект и заняла IV место среди сельских поселений в данной номинации.

Целью проекта является сохранение и развитие мордовской культуры в гармоничных условиях взаимодействия с другими этническими группами.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» ежегодно проводится Правительством России по 5 номинациям и дает возможность не только представить свой лучший опыт муниципалитетам, получить финансовую поддержку, но и стимулирует тиражирование таких практик, совершенствование работы органов местного самоуправления.

Министр внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Наталья Трошина поздравила коллег с победой, отметив, что министерство ежегодно оказывает поддержку участникам конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия», регулярно проводит повышение квалификации сотрудников районных администраций и некоммерческих организаций совместно с ведущими саратовскими вузами, организует семинары с участием экспертов Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области».

«В селе Оркино Новозахаркинского муниципального образования более 6 лет действует Национальный мордовский центр, на основе творческого потенциала которого проводится множество мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений. Сельские творческие коллективы регулярно участвуют в мероприятиях и национальных фестивалях в Саратове, в различных регионах России. В частности, ансамбли «Кучугуры» и «Лисмене» часто выступают в Мордовии и Пензенской области. Представляют не только песенное творчество и хореографию, но и историю костюма, быт мордовского народа. Село Оркино тоже принимает гостей и национальные коллективы из других субъектов, наш фестиваль мордовской культуры «Шумбрат» давно уже можно считать межрегиональным.

Отмечу большую активность наших муниципалитетов в оформлении и презентации своих практик на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». В частности, в нашей номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» Саратовская область одна из числа лучших по количеству заявок как в Приволжском федеральном округе, так и в России, в целом», - отметила Наталья Трошина.

Напомним, в прошлом году победителем конкурса в номинации «Укрепление межнационального мира» стал города Балашов Саратовской области, получив на реализацию своего проекта 45 миллионов рублей.