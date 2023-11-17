17 ноября 2023 ПЯТНИЦА
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В Саратове планируют установить монумент «Дети Донбасса – дети России»

Новости
В Саратове планируют установить монумент «Дети Донбасса – дети России»

Торжественное собрание меценатов и благотворителей, посвящённое установке в Саратове памятного барельефа «Дети Донбасса - Дети России», состоялось в историческом парке «Россия – моя история».

В ходе мероприятия состоялась презентация проекта монумента «Дети Донбасса – Дети России», отдающего дань памяти детям, пострадавшим от обстрелов Донбасса, а так же пленарная сессия «Благотворительные и волонтерские проекты в России: обзор текущей ситуации. Проблематика. Успехи. Перспективы», модератором которой выступил председатель совета Фонда «Наш мир 21 век» Игорь Трушкин.

«Поддерживаю проект памятника «Дети Донбасса – дети России». Сейчас это очень важно», - отметил заслуженный художник России Александр Шилов.

«Создание монумента «Дети Донбасса – дети России» - это одно из направлений патриотического воспитания. Установка такого монумента в сегодняшних реалиях просто необходима. В Саратовской области живут очень активные люди, которые поддержат эту инициативу, поэтому у меня нет никаких сомнений, что монументу быть», - подчеркнул председатель комитета по образованию и культуре Саратовской областной Думы Александр Блатман.