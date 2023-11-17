В Саратове стартовал Всероссийский конкурс обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года»

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16 ноября на базе Саратовской государственного юридической академии стартовал III Всероссийский конкурс «Ученик года» Российского Союза Молодежи и Правительства Саратовской области. Конкурс собрал 150 участников из 41 региона России, от Камчатки до Калининграда, прошедших региональные и заочные отборочные этапы. Проект реализуется в Год педагога и наставника по 7 профильным номинациям. Финал конкурса пройдет 19 ноября 2023 года.«Всероссийский конкурс «Ученик года» мы проводим уже в третий раз, впервые в Саратовской области, в космической столице. И это неслучайно: в 2024 году в вашем регионе мы проведем фестиваль «Российская студенческая весна» для образовательных организаций высшего образования. Таким образом, мы можем сказать, что Российский Союз Молодежи создает сегодня экосистему проектов для раскрытия творчества и таланта всей молодежи нашей страны. Дорогие участники, вы — уже победители, потому что находитесь в этом зале», — поприветствовал всех участников Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий.Участники конкурса — ученики 9-11-х классов общеобразовательных организаций России – будут соревноваться в 7 номинациях: председатель совета обучающихся, общественник, доброволец, патриот, творческая личность, спортсмен и интеллект года.«Лучшие ученики со всей страны сегодня собрались стенах Саратовской государственной юридической академии, на нашей Саратовской земле. Рада поприветствовать вас и надеюсь, что время, приведённое здесь, будет для вас полезным. Желаю найти здесь новых друзей, проверить себя, стать ещё лучше. Думаю, что каждый из вас вынесет из этого конкурса уроки, которые помогут сделать в жизни правильный выбор определиться, и нарастить свои компетенции», — отметила председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.Финалистов ждет конкурсная, образовательно-деловая, культурно-развлекательная программы.Имена победителей проекта станут известны 19 ноября 2023 года. Вся актуальная информация о конкурсе доступна в официальной группе «Ученика года» Российского Союза Молодежи ВКонтакте.