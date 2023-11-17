17 ноября 2023 ПЯТНИЦА
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В Саратовской области запланировано более тысячи мероприятий в рамках проведения Всероссийской акции «День правовой помощи детям»

Новости
В Саратовской области запланировано более тысячи мероприятий в рамках проведения Всероссийской акции «День правовой помощи детям»


На территории Саратовской области в рамках акции будут организованны пункты бесплатных юридических консультаций, пройдут мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности и закрепление знаний несовершеннолетних об основных правах и обязанностях ребенка. На различных площадках области будут проводиться лекции, круглые столы, мастер-классы, тренинги, конкурсы рисунков, брейн-ринги, викторины, беседы, дискуссии и деловые игры.

17 ноября комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в районах области будет организован традиционный ежемесячный «Единый день профилактики», в котором примут участие специалисты органов и учреждений системы профилактики, представители органов прокуратуры, следственные органы.

В образовательных организациях области пройдут лекции, круглые столы, беседы, которые будут посвящены теме последствий распространения и употребления наркотических средств. Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области Юлия Васильева проведет профилактическое мероприятие в энгельсской школе имени Ю.А. Гагарина.

Кроме того, 20 ноября в областной комиссии пройдет прием граждан, в рамках которого подростки и их родители будут иметь возможность проконсультироваться о возможных способах защиты своих прав.

«День правовой помощи детям – это возможность для каждого ребенка получить необходимую помощь и защиту, а также сформировать навыки, необходимые для защиты своих прав в будущем. Это важное событие, которое позволяет содействовать осуществлению прав детей и создавать условия для их благополучного развития», - отметила председатель региональной КДН Юлия Васильева.

С программой мероприятий ко Дню правовой помощи можно ознакомиться на странице комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области - «День правовой помощи детям».