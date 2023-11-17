К 400 земельным участкам для многодетных семей в Саратове построены газопроводы

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«Саратовгаз» завершил строительство газопроводов общей протяженностью более 10 км в посёлке НИИ Юго-Востока Саратова и установил два пункта редуцирования газа.Новые газовые сети создали техническую возможность подключения более 400 перспективных домовладений на землях для многодетных семей.Проект реализован в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Саратовской области на 2021-2024 годы.Специалисты минпромэнерго готовы ответить на вопросы о газификации. Направить обращение можно через платформу «Госуслуги. Решаем вместе», а также в наших соцсетях - система мониторинга «Инцидент Менеджмент» зафиксирует вопрос и направит для ответа. С начала 2023 года в министерстве обработали 74 таких обращения. Жителям сообщали о сроках газификации их населенных пунктов, информировали об условиях и возможностях инициированной Президентом России Владимиром Путиным социальной газификации и пр.