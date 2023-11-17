Вместо Bosch: Минский тракторный завод сменит немецкие компоненты на изделия саратовского производителя

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Как сообщили в ООО «Саратовдизельаппарат», соглашение о поставке опытно-промышленной партии клапанов управления для тракторов BELARUS-352214 подписано 14 ноября. Комплектующие российского производства придут на замену немецким Bosch Rexroth.В ближайшее время на Минский тракторный завод будет поставлена опытно-промышленная партия гидравлических клапанов управления. Компоненты пройдут испытания, в следующем году планируется начать серийную поставку.«Планируется от 150 до 200 тракторов делать в Беларуси, на каждый трактор идёт по 10 таких клапанов. По-хорошему, мы должны постепенно войти на конвейер и произвести замену ушедшим с рынка производителям», — прокомментировал руководитель саратовского завода Виталий Цыванюк.