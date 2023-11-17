110 работ саратовских мастеров вышли в финал конкурса "Ремесленник года"

просмотров: 72

Опубликован список финалистов VIII регионального конкурса «Ремесленник года». По итогам заочного голосования жюри в число финалистов вошло 110 работ. Из них 12 в номинации «Юный ремесленник».Конкурс проводится с 2016 года при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.В 2023 году на участие в творческом состязании было подано 402 заявки. Это рекордное количество за всю историю конкурса.Теперь финалисты представят жюри оригиналы работ, которые будут рассмотрены на итоговом заседании конкурсной комиссии, где будут выбраны лучшие ремесленники 2023 года.В своем выборе эксперты будут традиционно руководствоваться исполнительским мастерством, оригинальностью авторов, самобытностью и уникальностью работ, их этнографической ценностью и эстетичностью.С именами финалистов можно ознакомиться по ссылке https://remeslo-saratov.ru/proekty/remeslennikgoda/#b14488.