17 ноября 2023 ПЯТНИЦА
Новости
13:00 | 17 ноября
На улице Слонова продолжается укладка шпал в рамках проекта «Скоростной трамвай»
12:32 | 17 ноября
На Международной выставке-форуме «Россия» разыграют путешествие в Саратовскую область
12:00 | 17 ноября
К 400 земельным участкам для многодетных семей в Саратове построены газопроводы
11:00 | 17 ноября
Вместо Bosch: Минский тракторный завод сменит немецкие компоненты на изделия саратовского производителя
10:00 | 17 ноября
110 работ саратовских мастеров вышли в финал конкурса "Ремесленник года"
09:00 | 17 ноября
Воспитанники школы «РиФ» завоевали 9 медалей Кубка и Первенства России по плаванию спорта слепых
08:28 | 17 ноября
Саратовское село выиграло многомилионный грант на укрепление межнационального мира
23:36 | 16 ноября
Россия активно участвует в переговорах по борьбе с загрязнением пластиком
18:00 | 16 ноября
Саратовские врачи работали на базе районной больницы Сватовского района
17:00 | 16 ноября
Саратовские студенты встретились с земляками-ветеранами в рамках Всероссийского Дня призывника
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

110 работ саратовских мастеров вышли в финал конкурса "Ремесленник года"

Новости
Опубликован список финалистов VIII регионального конкурса «Ремесленник года». По итогам заочного голосования жюри в число финалистов вошло 110 работ. Из них 12 в номинации «Юный ремесленник».

110 работ саратовских мастеров вышли в финал конкурса "Ремесленник года"

Конкурс проводится с 2016 года при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В 2023 году на участие в творческом состязании было подано 402 заявки. Это рекордное количество за всю историю конкурса.

Теперь финалисты представят жюри оригиналы работ, которые будут рассмотрены на итоговом заседании конкурсной комиссии, где будут выбраны лучшие ремесленники 2023 года.

В своем выборе эксперты будут традиционно руководствоваться исполнительским мастерством, оригинальностью авторов, самобытностью и уникальностью работ, их этнографической ценностью и эстетичностью.

С именами финалистов можно ознакомиться по ссылке https://remeslo-saratov.ru/proekty/remeslennikgoda/#b14488.