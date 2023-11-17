Воспитанники школы «РиФ» завоевали 9 медалей Кубка и Первенства России по плаванию спорта слепых

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В Раменском (Московская область) завершились соревнования Кубка России и Первенства России по плаванию спорта слепых.В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 19 регионов Российской Федерации. Саратовскую область представили спортсмены детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультуры»: мастер спорта России международного класса Максим Никифоров и кандидат в мастера спорта Артем Митрошкин из Саратова, а также Ксения Новикова из Балашова.По итогам Кубка России спортсмены завоевали 1 золотую и 2 бронзовые медали.Максим Никифоров стал первым на дистанции 50 метров брассом и третьим на дистанции 100 метров брассом. А Артем Митрошкин финишировал третьим на дистанции 200 метров комплексным плаванием.Первенство России принесло команде школы «РиФ» еще 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.Артем Митрошкин стал обладателем золотой медали на дистанции 200 метров комплексным плаванием, 2 серебряных наград на дистанциях 50 метров брассом и вольным стилем и бронзовой медали на 100 метрах вольным стилем.Ксения Новикова завоевала «золото» на дистанции 50 метров на спине и «серебро» на 100 метрах вольным стилем.Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Галина Ширшова и Олег Вдовенко.