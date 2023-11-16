16 ноября 2023 ЧЕТВЕРГ
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16:00 | 16 ноября
Дорога, соединяющая Балаково и Пугачев, готова на 97%
15:00 | 16 ноября
Благодаря поддержке государства фермерское хозяйство Ровенского района развивает животноводство и закладывает сады
14:00 | 16 ноября
Саратовская область получила "Золотой каток"
13:00 | 16 ноября
729 семей улучшили свои жилищные условия с помощью регионального материнского капитала в этом году
12:10 | 16 ноября
Подбивший «Брэдли» саратовец рассказал молодежи о службе в армии
12:00 | 16 ноября
Саратовские школьники изучают транспорт будущего
11:15 | 16 ноября
Четыре поселка вошли в новую программу развития
11:00 | 16 ноября
Саратовские бадминтонисты завоевали 6 медалей на Всероссийских соревнованиях "Кубок Волги"
10:00 | 16 ноября
Завод в Саратове провел бизнес-экскурсию
09:00 | 16 ноября
В Петровске торжественно открылась «Панфиловская неделя 2023»
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Подбивший «Брэдли» саратовец рассказал молодежи о службе в армии

Новости
В Саратове прошло мероприятие ко Дню призывника.

На встречу с допризывной молодежью пришли представители военного комиссариата области, участники локальных войн и конфликтов. Мероприятие прошло в музее боевой и трудовой славы.

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«Защита Отечества всегда считалась почетным долгом. Воинская служба относится к категории наиболее опасных профессий и требует от человека готовности к действиям в экстремальных ситуациях. Это значит, что к армии себя надо готовить заранее и физически, и морально. Проводя столь значимые мероприятия в стенах музея, мы рассказываем ребятам о воинах и защитниках Отечества, проводим встречи с нашими земляками-героями, которые сегодня сражаются за нашу страну в зоне специальной военной операции», - рассказал директор музея, председатель Общественной палаты области Борис Шинчук.
Одним из почетных гостей встречи стал председатель Дергачевского отделения «Боевого Братства», участник СВО Алексей Жакбалиев. Саратовец более года на передовой, дослужился до командира противотанкового взвода 72-й бригады, награжден Орденом мужества.
«Нужно служить! Нужно защищать свою Родину! Это обязательно», — считает Алексей.
Напомним, в Саратовской области продолжается отбор на военную службу по контракту. Подробности на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на сайт службапоконтракту.рф.