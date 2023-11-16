Подбивший «Брэдли» саратовец рассказал молодежи о службе в армии

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На встречу с допризывной молодежью пришли представители военного комиссариата области, участники локальных войн и конфликтов. Мероприятие прошло в музее боевой и трудовой славы.[medium]https://izvestia64.ru/uploads/posts/2023-11/1700121539_photo_2023-11-15_15-13-46.jpg[/medium«Защита Отечества всегда считалась почетным долгом. Воинская служба относится к категории наиболее опасных профессий и требует от человека готовности к действиям в экстремальных ситуациях. Это значит, что к армии себя надо готовить заранее и физически, и морально. Проводя столь значимые мероприятия в стенах музея, мы рассказываем ребятам о воинах и защитниках Отечества, проводим встречи с нашими земляками-героями, которые сегодня сражаются за нашу страну в зоне специальной военной операции», - рассказал директор музея, председатель Общественной палаты области Борис Шинчук.Одним из почетных гостей встречи стал председатель Дергачевского отделения «Боевого Братства», участник СВО Алексей Жакбалиев. Саратовец более года на передовой, дослужился до командира противотанкового взвода 72-й бригады, награжден Орденом мужества.«Нужно служить! Нужно защищать свою Родину! Это обязательно», — считает Алексей.Напомним, в Саратовской области продолжается отбор на военную службу по контракту. Подробности на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на сайт службапоконтракту.рф.