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Четыре поселка вошли в новую программу развития

Новости
Четыре поселка вошли в новую программу развития

Поселки Поливановка, Жасминный, Дачный и Соколовый вошли в новую программу развития. Ее начали разрабатывать по поручению главы Саратова Лады Мокроусовой.
Перспективы развития поселков представили главы Ленинского и Гагаринского районов Дмитрий Чубуков и Максим Калядин на заседании общественного совета Столыпинского индустриального парка.
Сейчас в поселках проходят встречи с жителями, идёт сбор предложений от граждан. По их итогам будет сформирована программа развития инфраструктуры поселков.
Жители вышли с инициативами по ремонту дорог, обустройству дополнительного освещения, реконструкции котельной, установке новых детских площадок. Жасминный и Дачный предложено соединить пешеходной зоной. В Соколовом планируется провести ремонт улиц, обновить социальную инфраструктуру, установить дополнительное освещение.
До конца месяца будет окончен сбор информации, а в декабре запланированы встречи с жителями, на которых будет представлен предварительный проект программы.