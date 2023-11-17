Саратовские врачи работали на базе районной больницы Сватовского района

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Терапевты и узкие специалисты провели диспансеризацию жителей в шести селах и в Сватово ЛНРВ общей сложности за время работы медицинские работники под руководством главного врача Саратовской городской поликлиники №20 Дмитрия Кедрова осмотрели порядка 2 тысяч человек. Терапевт, хирург, педиатр, офтальмолог, фтизиатр, психиатр, уролог оказали консультативную помощь. У жителей была возможность сделать УЗИ-диагностику, флюорографию и эндоскопию ЖКТ.По итогам осмотров сформирована информация для руководства Сватовской районной больницы о тех, кто нуждается в дополнительных методах обследования, хирургической коррекции и проведении высокотехнологичных видах медицинской помощи. Руководством больницы был составлен перечень специалистов, которых они хотели бы увидеть в составе следующей врачебной бригады из Саратовской области.Саратовская область в рамках шефской помощи оказывает всестороннюю поддержку жителям на новых территориях. В Сватово саратовских медиков ждут, к ним выстраиваются очереди, несмотря на то, что жизнь там еще не совсем мирная.«Врачи проявляют высокую ответственность и мужество, они на деле доказывают свой профессионализм. Проводимая бригадами работа бесценна и крайне необходима. Саратовские медики постоянно выезжают в подшефный Сватовский район для оказания методической, лечебно-диагностической помощи жителям. Также с октября прошлого года бригады врачей и среднего медицинского персонала проводили углубленные профилактические осмотры детей, выезжая в Донецкую, Луганскую, Запорожскую республики», - поделился министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.