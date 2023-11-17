Саратовские студенты встретились с земляками-ветеранами в рамках Всероссийского Дня призывника

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В Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» состоялась встреча допризывной молодежи с представителями военного комиссариата области, участниками локальных войн и конфликтов, военными династиями, посвящённое Всероссийскому Дню призывника.Встреча была посвящена Всероссийскому дню призывника, учрежденному 12 ноября 1992 года. Этот праздник по традиции совпадает с осенним призывом в ряды Вооруженных Сил. В этот день военкоматы проводят специальные консультации для родителей призывников, организуют встречи молодежи с ветеранами, посещения воинских частей, концерты.Мероприятие прошло в формате открытого тематического урока под девизом «Служить Родине!». Допризывники узнали об истоках зарождения и развития Российской Армии, вспомнили героические события отечественной истории, познакомились с земляками, которые выполняли свой воинский долг в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.- Мероприятия с участием школьников и студентов стали доброй традицией музея боевой и трудовой славы, - рассказал директор музея, председатель Общественной палаты области Борис Шинчук. - Защита Отечества всегда считалась почетным долгом. Воинская служба относится к категории наиболее опасных профессий и требует от человека готовности к действиям в экстремальных ситуациях. Это значит, что к армии себя надо готовить заранее и физически, и морально. Проводя столь значимые мероприятия в стенах музея, мы рассказываем ребятам о воинах и защитниках Отечества, проводим встречи с нашими земляками-героями, которые сегодня сражаются за нашу страну в зоне специальной военной операции.Концертные номера подготовлены лауреатом международных и всероссийских конкурсов Алексеем Асеевым.