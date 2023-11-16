Дорога, соединяющая Балаково и Пугачев, готова на 97%

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Благодаря дополнительному финансированию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, уже в этом году начался ремонт 37 км автодороги «Балаково – Духовницкое» – Пугачев». Эта трасса – альтернатива федеральной Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» тем, кто едет из Балакова в Пугачев и в обратном направленииДорогу ремонтировали в два этапа. Первый – 21 км и второй – 16 км. На всем протяжении были выполнено устройство АГБ-слоя (асфальтогранулобетона) – он получается в результате переработки старого дорожного полотна и добавления к нему новых материалов и вяжущего, такого, как цемент. Затем поверх было уложено два слоя покрытия: выравнивающий и верхний. Сейчас эти работы завершены. На первом участке (21 км) уже установлены дорожные знаки, рабочие приступили к нанесению разметки. На втором участке (16 км) ещё предстоит и установка знаков, и нанесение разметки. Это завершающий этап работ.Трасса проходит через несколько населенных пунктов: Тургеневский, Красная Речка и Солянский и выводит автомобилистов на дорогу «Балаково - Духовницкое», которая ранее также по нацпроекту была полностью отремонтирована. Таким образом, весь маршрут «Балаково - Пугачев» (порядка 80 км) теперь в нормативном состоянии