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Благодаря поддержке государства фермерское хозяйство Ровенского района развивает животноводство и закладывает сады

Новости
Благодаря поддержке государства фермерское хозяйство Ровенского района развивает животноводство и закладывает сады

Фермерское хозяйство ИП главы КФХ Сайдалви Махмалиева, основным направлением деятельности которого является молочное животноводство, -поставщик высококачественного молока на одно из крупнейших предприятий – производителей молочной продукции региона.

В этом году с Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023» хозяйство привезло диплом и бронзовую медаль за достижение высоких показателей в производстве продукции животноводства номинации «Эффективный проект грантополучателя» конкурса минсельхоза России «Лучшая предпринимательская инициатива в АПК».

Хозяйство было основано в 2006 году. На средства первого гранта, который был получен в 2015 году, здесь построили современную животноводческую ферму со всеми условиями для беспривязного содержания коров, приобрели нетелей и необходимое технологическое оборудование для доильного зала. Кроме этого, на собственные средства хозяйства был построен животноводческий комплекс.

Представив в министерство сельского хозяйства области проект дальнейшего развития, в 2022 году ИП глава КФХ Сайдалви Махмалиев вновь вошел в число победителей конкурса – грантополучателей. В рамках реализации проекта уже закуплены нетели в Балашовском и Ровенском районах, в планах – строительство еще нескольких животноводческих помещений, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования и развитие мясного направления.

Помимо развития животноводческого направления, в хозяйстве Сайдалви Махмалиева выращивают овощи, которые хранят в собственном овощехранилище, и готовят участки под яблоневые и вишневые сады.