16 ноября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:00 | 16 ноября
Дорога, соединяющая Балаково и Пугачев, готова на 97%
15:00 | 16 ноября
Благодаря поддержке государства фермерское хозяйство Ровенского района развивает животноводство и закладывает сады
14:00 | 16 ноября
Саратовская область получила "Золотой каток"
13:00 | 16 ноября
729 семей улучшили свои жилищные условия с помощью регионального материнского капитала в этом году
12:10 | 16 ноября
Подбивший «Брэдли» саратовец рассказал молодежи о службе в армии
12:00 | 16 ноября
Саратовские школьники изучают транспорт будущего
11:15 | 16 ноября
Четыре поселка вошли в новую программу развития
11:00 | 16 ноября
Саратовские бадминтонисты завоевали 6 медалей на Всероссийских соревнованиях "Кубок Волги"
10:00 | 16 ноября
Завод в Саратове провел бизнес-экскурсию
09:00 | 16 ноября
В Петровске торжественно открылась «Панфиловская неделя 2023»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская область получила "Золотой каток"

Новости
Саратовская область вошла в число 10 лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Саратовская область получила "Золотой каток"


Итоги подвели на главном отраслевом событии страны – Транспортной неделе 2023. Награды вручил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Саратовская область получила "Золотой каток"

Саратовская область получила «Золотой каток» и Диплом за достижение наилучших показателей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. Оценка работы субъектов РФ в рамках дорожного нацпроекта производилась по ряду критериев: это достижение целевых показателей, исполнительская дисциплина, выполнение контрольных точек по кассовому освоению и строительно-монтажным работам, а также организация информационного сопровождения и коммуникация с общественностью.

«У нас сложилась хорошая традиция подведения итогов работы по нацпроекту и вручения наград лидерам отрасли. Причем некоторые регионы награждаются уже не первый год, сохраняя высокие показатели работы. Так, дорожные катки за достижение наилучших показателей нацпроекта в этом году вручаются Архангельской, Белгородской, Тамбовской, Курганской, Ленинградской, Саратовской областям, городу Севастополю, Чеченской Республике, Республике Карелия и Кабардино-Балкарской Республике. Формирование комфортной безопасной городской среды, а также развитие агломераций – это ключевые задачи Стройкомплекса России. Мы выполняем поставленную Президентом задачу – ежегодно увеличиваем объемы выполненных работ. Благодаря опережающему финансированию, несмотря на все сложности, дорожная отрасль продолжает набирать обороты и демонстрировать еще более высокие результаты, обеспечивая рост качества жизни россиян. Благодарю всех за эту работу. Уверен, что с тем мощным финансово-организационным заделом, который у нас есть сейчас, результаты будут только расти и укрепляться», - отметил Марат Хуснуллин.

В текущем году общий объем финансирования дорожной деятельности Саратовской области как в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», так и государственных программ составил почти 13 млрд рублей, из которых девять были выделены в рамках нацпроекта, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Всего в текущем году велись работы на 62 объектах общей протяженностью 557 километров региональных дорог (с учетом лимитов 2024 года), 13 мостах и путепроводах и 32 километрах местных дорог в городах Саратов, Энгельс и Балаково.