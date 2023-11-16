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Итоги подвели на главном отраслевом событии страны – Транспортной неделе 2023. Награды вручил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.Саратовская область получила «Золотой каток» и Диплом за достижение наилучших показателей в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году. Оценка работы субъектов РФ в рамках дорожного нацпроекта производилась по ряду критериев: это достижение целевых показателей, исполнительская дисциплина, выполнение контрольных точек по кассовому освоению и строительно-монтажным работам, а также организация информационного сопровождения и коммуникация с общественностью.«У нас сложилась хорошая традиция подведения итогов работы по нацпроекту и вручения наград лидерам отрасли. Причем некоторые регионы награждаются уже не первый год, сохраняя высокие показатели работы. Так, дорожные катки за достижение наилучших показателей нацпроекта в этом году вручаются Архангельской, Белгородской, Тамбовской, Курганской, Ленинградской, Саратовской областям, городу Севастополю, Чеченской Республике, Республике Карелия и Кабардино-Балкарской Республике. Формирование комфортной безопасной городской среды, а также развитие агломераций – это ключевые задачи Стройкомплекса России. Мы выполняем поставленную Президентом задачу – ежегодно увеличиваем объемы выполненных работ. Благодаря опережающему финансированию, несмотря на все сложности, дорожная отрасль продолжает набирать обороты и демонстрировать еще более высокие результаты, обеспечивая рост качества жизни россиян. Благодарю всех за эту работу. Уверен, что с тем мощным финансово-организационным заделом, который у нас есть сейчас, результаты будут только расти и укрепляться», - отметил Марат Хуснуллин.В текущем году общий объем финансирования дорожной деятельности Саратовской области как в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», так и государственных программ составил почти 13 млрд рублей, из которых девять были выделены в рамках нацпроекта, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Всего в текущем году велись работы на 62 объектах общей протяженностью 557 километров региональных дорог (с учетом лимитов 2024 года), 13 мостах и путепроводах и 32 километрах местных дорог в городах Саратов, Энгельс и Балаково.