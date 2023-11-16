729 семей улучшили свои жилищные условия с помощью регионального материнского капитала в этом году

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В Саратовской области благодаря национальному проекту «Демография», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, продолжается выплата регионального материнского капитала.Выплата назначается в регионе с 2015 года, и на сегодняшний день размер данной меры поддержки составил 127480,92 руб. Последняя индексация произошла с 1 октября текущего года.За все время реализации программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей» региональный материнский капитал получили свыше 13,4 тысячи жителей региона.«С начала года региональный материнский капитал был назначен 1622 гражданам. На получение образования детьми выплату потратили 887 семей. Это самое популярное направление использования. 729 семей направили средства на улучшение жилищных условий», – рассказала заместитель министра труда и социальной защиты области Ольга Морозова.Выплата назначается семьям Саратовской области, родившим либо усыновившим в период с 1 января 2012 по 31 декабря 2024 года третьего или последующего ребенка. Обращаться за ее назначением можно в управления соцподдержки по месту жительства, через офисы МФЦ и на Едином портале государственных услуг.Напомним, средства областного маткапитала можно также использовать на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.