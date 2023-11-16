Саратовские школьники изучают транспорт будущего

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Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. совместно с региональным центром одаренных детей «Галактика 64» для учеников старших классов организовал профильную образовательную смену «Эксплуатация и разработка беспилотных авиационных систем».Участниками проекта стали учащиеся 9-11 классов из школ Саратова, а также Марксовского, Духовницкого, Вольского, Татищевского районов, которые прошли конкурсный отбор.Программа обучения включала командную работу над кейсом «Транспорт будущего – беспилотные летательные аппараты». Под руководством опытных преподавателей ребята на мастер-классах занимались разработкой проектов грузового вертолета; приборов для исследования планет, комет, астероидов; пассажирского беспилотного самолета; квадрокоптера-доставщика; аэростата для сельского хозяйства. Для них были организованы тренинги по физике, аэродинамике, системам управления летательными аппаратами, материаловедению, 3D-моделированию, конструированию. На практических занятиях школьники получили навыки компьютерного проектирования в программе КОМПАС-3D.В рамках профильной смены также состоялись ознакомительные экскурсии на предприятия региона и технический университет. Так, школьники посетили Конструкторское бюро промышленной автоматики, где познакомились с процессом разработки и изготовления летающих судов.По итогам обучения команды представили собственные разработки беспилотных летательных систем и провели публичную защиту своих проектов.Совместный проект показал свою востребованность среди учащихся школ. Старшеклассники погрузились в создание реальных проектов, получили новые полезные знания и свой первый опыт конструирования.С целью повышения интереса школьников к инновационному научно-техническому творчеству на базе Политеха для детей саратовской агломерации стартует пилотный профориентационный проект «Университетские субботы», в рамках которого учащиеся школ познакомятся с достижениями науки и техники.