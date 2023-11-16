Саратовские бадминтонисты завоевали 6 медалей на Всероссийских соревнованиях "Кубок Волги"
Сегодня на базе ФОКа "Центр бадминтона", построенного в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, завершились Всероссийские соревнования по бадминтону "Кубок Волги".
В соревнованиях приняли участие 58 спортсменов из 11 субъектов РФ.
Саратовскую область на турнире представили сильнейшие бадминтонисты спортивной школы олимпийского резерва "Олимпийские ракетки":
1 место - Роман Тимко (выступает за Нижегородскую и Саратовскую области) в мужском одиночном разряде;
2 место - Роман Тимко в смешанном парном разряде;
2 место - Станислав Проскура/Егор Савченко в мужском парном разряде;
3 место - Станислав Проскура в смешанном парном разряде;
3 место - Никита Зибров в мужском одиночном разряде;
3 место - Никита Зибров/Иван Апостолюк (Иван выступает за Воронежскую и Саратовскую области) в мужском парном разряде.
Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Инна Зубова, Сергей Лихутин и Михаил Локтев