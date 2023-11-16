Саратовские бадминтонисты завоевали 6 медалей на Всероссийских соревнованиях "Кубок Волги"

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Сегодня на базе ФОКа "Центр бадминтона", построенного в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, завершились Всероссийские соревнования по бадминтону "Кубок Волги".В соревнованиях приняли участие 58 спортсменов из 11 субъектов РФ.Саратовскую область на турнире представили сильнейшие бадминтонисты спортивной школы олимпийского резерва "Олимпийские ракетки":1 место - Роман Тимко (выступает за Нижегородскую и Саратовскую области) в мужском одиночном разряде;2 место - Роман Тимко в смешанном парном разряде;2 место - Станислав Проскура/Егор Савченко в мужском парном разряде;3 место - Станислав Проскура в смешанном парном разряде;3 место - Никита Зибров в мужском одиночном разряде;3 место - Никита Зибров/Иван Апостолюк (Иван выступает за Воронежскую и Саратовскую области) в мужском парном разряде.Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Инна Зубова, Сергей Лихутин и Михаил Локтев