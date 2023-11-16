Завод в Саратове провел бизнес-экскурсию
Завод конвейерных систем «АСпром» в Саратове провел бизнес-экскурсию для предпринимателей, журналистов и всех, кто интересуется индустрией.
Участники промышленного тура увидели технологии и производственные процессы завода, работу оборудования, офис и спортзал для сотрудников, пообщались с собственниками и специалистами компании. В числе экскурсантов были представители разных направлений бизнеса: производители косметики, настольных игр, товаров для рукоделия, бытовой химии и пр.
«Большое спасибо за экскурсию! Очень радостно, что в Саратове есть такие предприятия: современные и перспективные. Желаю дальнейшего развития!» - поделился впечатлениями один из участников Антон Медведев.
Мероприятие прошло в рамках бизнес-марафона от сообщества «Менеджерское братство», при участии которого проводятся экскурсии на предприятия для общения с единомышленниками и получения экспертной поддержки.
Компания АСпром поставляет и обслуживает технически сложное промышленное оборудование, запускает в работу конвейерные линии, автоматизирует производственные участки. Клиентами являются крупные предприятия России. Ежегодно АСпром модернизирует около 150 производственных участков.
В этом году завод открыл новую производственную площадку свыше 4,8 тыс. кв.м. Сегодня мощности компании позволяют собирать линии для предприятий площадью до 20 тысяч кв.м.