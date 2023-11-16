16 ноября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:00 | 16 ноября
Дорога, соединяющая Балаково и Пугачев, готова на 97%
15:00 | 16 ноября
Благодаря поддержке государства фермерское хозяйство Ровенского района развивает животноводство и закладывает сады
14:00 | 16 ноября
Саратовская область получила "Золотой каток"
13:00 | 16 ноября
729 семей улучшили свои жилищные условия с помощью регионального материнского капитала в этом году
12:10 | 16 ноября
Подбивший «Брэдли» саратовец рассказал молодежи о службе в армии
12:00 | 16 ноября
Саратовские школьники изучают транспорт будущего
11:15 | 16 ноября
Четыре поселка вошли в новую программу развития
11:00 | 16 ноября
Саратовские бадминтонисты завоевали 6 медалей на Всероссийских соревнованиях "Кубок Волги"
10:00 | 16 ноября
Завод в Саратове провел бизнес-экскурсию
09:00 | 16 ноября
В Петровске торжественно открылась «Панфиловская неделя 2023»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Завод в Саратове провел бизнес-экскурсию

Новости
Завод в Саратове провел бизнес-экскурсию


Завод конвейерных систем «АСпром» в Саратове провел бизнес-экскурсию для предпринимателей, журналистов и всех, кто интересуется индустрией.

Участники промышленного тура увидели технологии и производственные процессы завода, работу оборудования, офис и спортзал для сотрудников, пообщались с собственниками и специалистами компании. В числе экскурсантов были представители разных направлений бизнеса: производители косметики, настольных игр, товаров для рукоделия, бытовой химии и пр.

«Большое спасибо за экскурсию! Очень радостно, что в Саратове есть такие предприятия: современные и перспективные. Желаю дальнейшего развития!» - поделился впечатлениями один из участников Антон Медведев.

Мероприятие прошло в рамках бизнес-марафона от сообщества «Менеджерское братство», при участии которого проводятся экскурсии на предприятия для общения с единомышленниками и получения экспертной поддержки.

Компания АСпром поставляет и обслуживает технически сложное промышленное оборудование, запускает в работу конвейерные линии, автоматизирует производственные участки. Клиентами являются крупные предприятия России. Ежегодно АСпром модернизирует около 150 производственных участков.

В этом году завод открыл новую производственную площадку свыше 4,8 тыс. кв.м. Сегодня мощности компании позволяют собирать линии для предприятий площадью до 20 тысяч кв.м.