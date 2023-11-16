Завод в Саратове провел бизнес-экскурсию

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Завод конвейерных систем «АСпром» в Саратове провел бизнес-экскурсию для предпринимателей, журналистов и всех, кто интересуется индустрией.Участники промышленного тура увидели технологии и производственные процессы завода, работу оборудования, офис и спортзал для сотрудников, пообщались с собственниками и специалистами компании. В числе экскурсантов были представители разных направлений бизнеса: производители косметики, настольных игр, товаров для рукоделия, бытовой химии и пр.«Большое спасибо за экскурсию! Очень радостно, что в Саратове есть такие предприятия: современные и перспективные. Желаю дальнейшего развития!» - поделился впечатлениями один из участников Антон Медведев.Мероприятие прошло в рамках бизнес-марафона от сообщества «Менеджерское братство», при участии которого проводятся экскурсии на предприятия для общения с единомышленниками и получения экспертной поддержки.Компания АСпром поставляет и обслуживает технически сложное промышленное оборудование, запускает в работу конвейерные линии, автоматизирует производственные участки. Клиентами являются крупные предприятия России. Ежегодно АСпром модернизирует около 150 производственных участков.В этом году завод открыл новую производственную площадку свыше 4,8 тыс. кв.м. Сегодня мощности компании позволяют собирать линии для предприятий площадью до 20 тысяч кв.м.