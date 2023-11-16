В Петровске торжественно открылась «Панфиловская неделя 2023»

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Сегодня, во Всероссийский день призывника, члены региональной организации «Российский Союз ветеранов» провели в Петровске торжественное открытие «Панфиловской недели 2023».«Панфиловская неделя» представляет собой ряд патриотических мероприятий, целью которых является сохранение исторической памяти о подвиге легендарных героев-панфиловцев. Традиция проведения мероприятия берет начало в 1965 году.16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково бойцы 316 стрелковой дивизии под командованием Ивана Панфилова героически одержали победу над наступавшими механизированными частями вермахта. В военной историографии бой известен как подвиг 28 панфиловцев.В рамках открытия «Панфиловской недели» в школе № 3 города Петровска состоялась торжественная линейка, «Панфиловская олимпиада», возложение цветов к мемориалу Героя Советского Союза, уроженца города Петровска, генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова.Руководитель региональной организации «Российского Союза ветеранов», генерал-майор Юрий Усынин вручил копию Знамени Победы учащимся школы № 3 имени И.В.Панфилова. Также Юрий Константинович провел со школьниками урок мужества, рассказал им об историческом значении Знамени Победы для России и пообщался с ребятами в режиме прямого диалога.«В течение «Панфиловской недели» будут проведены экскурсии в Мемориальный музей Ивана Панфилова, спортивные эстафеты, мастер-классы по графическому дизайну, а также творческие конкурсы, включая исполнение патриотических песен, стихов и подготовку иллюстраций к ним», - сообщил Юрий Усынин.Мероприятие организовано при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области, администрации Петровского района области.