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В Саратове рассказали о прохождении государственной экспертизы нового индустриального парка

Новости
В Саратове рассказали о прохождении государственной экспертизы нового индустриального парка

Проект Столыпинского индустриального парка не вызвал замечаний в части экологии при прохождении государственной экспертизы. Об этом рассказал руководитель управляющей компании СИП Алексей Лихачев на втором заседании общественного совета.
Напомним, на прошлой неделе проект Столыпинского индустриального парка получил положительное заключение госэкспертизы.
Отдельным проектом будет идти обустройство территории рекреации Столыпинского индустриального парка. Его в ближайшее время представят участникам общественного совета.
Из состава общественного совета также планируется выбрать экспертов, которые будут участвовать в отборе будущих резидентов индустриального парка и оценке их проектов