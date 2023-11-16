В детских садах завершается ремонт в рамках областной программы

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В Федоровском районе уже практически завершился ремонт в двух детских садах, который проводится благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета. К четырем ранее отремонтированным в текущем году детским садам добавились еще два – «Ромашка» в Мокроусе по ул. Кирпичная и «Тополек» в Еруслане.«Как и в других образовательных учреждениях муниципалитета, решились вопросы по ремонту кровли. Работы завершены. Родители воспитанников отнеслись с пониманием к ремонту, ведь их дети придут в обновленное учреждение», - рассказала начальник управления образования Оксана Мишина.В Аткарском районе в детских садах «Ромашка» и «Звездочка» ремонт также находится в завершающей стадии. В «Ромашке», помимо ремонта кровли, установили 17 современных пластиковых стеклопакетов. Ожидается, что оба детсада откроют двери для своих воспитанников в конце ноября.«Во время аукциона подрядчик снизил стоимость работ. В «Звездочке» на сэкономленные средства отремонтируем пожарный выход со 2 этажа», - уточнила начальник управления образования района Анастасия Краснова.В р.п. Самойловка ремонтируют детский сад, который также называется «Ромашка». Работы выполнены на 90%: игровые и спальные комнаты, коридоры уже отремонтированы, осталось заменить оконные блоки. В детском саду «Радуга» села Святославка Самойловского района в настоящее время проводится покраска стен внутри помещений – в игровых комнатах и пищеблоке, ведется ремонт канализации, электропроводки.Напомним, в Саратовской области школы и детсады ремонтируют благодаря региональной программе. Как отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в регионе остается много детсадов, которые нужно привести в порядок. Данный вопрос обсуждался на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Главой региона было принято решение удвоить финансирование, что позволило отремонтировать 200 детских садов, а не в 100, как планировалось изначально.