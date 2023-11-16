16 ноября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:54 | 15 ноября
Оценку работе инженерных классов Бурятии дала выездная комиссия
18:20 | 15 ноября
В Саратове рассказали о прохождении государственной экспертизы нового индустриального парка
18:00 | 15 ноября
28 ноября состоится Всероссийская патриотическая акция «Военно-патриотический диктант»
17:00 | 15 ноября
Даниил Соловьев из Саратовской области стал призером хакатона по искусственному интеллекту
16:09 | 15 ноября
В детских садах завершается ремонт в рамках областной программы
16:08 | 15 ноября
В общежитии Новоузенска приступили к косметическому ремонту мест общего пользования
16:00 | 15 ноября
ФОК в Дергачах открыл свои двери для всех любителей спорта
15:00 | 15 ноября
Команда Медико-биологического лицея - лидеры Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая 2023»
14:30 | 15 ноября
Саратовские производители представили продукцию на международной выставке в Минске
14:00 | 15 ноября
Первый Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В детских садах завершается ремонт в рамках областной программы

Новости
В детских садах завершается ремонт в рамках областной программы


В Федоровском районе уже практически завершился ремонт в двух детских садах, который проводится благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета. К четырем ранее отремонтированным в текущем году детским садам добавились еще два – «Ромашка» в Мокроусе по ул. Кирпичная и «Тополек» в Еруслане.

«Как и в других образовательных учреждениях муниципалитета, решились вопросы по ремонту кровли. Работы завершены. Родители воспитанников отнеслись с пониманием к ремонту, ведь их дети придут в обновленное учреждение», - рассказала начальник управления образования Оксана Мишина.

В Аткарском районе в детских садах «Ромашка» и «Звездочка» ремонт также находится в завершающей стадии. В «Ромашке», помимо ремонта кровли, установили 17 современных пластиковых стеклопакетов. Ожидается, что оба детсада откроют двери для своих воспитанников в конце ноября.

«Во время аукциона подрядчик снизил стоимость работ. В «Звездочке» на сэкономленные средства отремонтируем пожарный выход со 2 этажа», - уточнила начальник управления образования района Анастасия Краснова.

В р.п. Самойловка ремонтируют детский сад, который также называется «Ромашка». Работы выполнены на 90%: игровые и спальные комнаты, коридоры уже отремонтированы, осталось заменить оконные блоки. В детском саду «Радуга» села Святославка Самойловского района в настоящее время проводится покраска стен внутри помещений – в игровых комнатах и пищеблоке, ведется ремонт канализации, электропроводки.

Напомним, в Саратовской области школы и детсады ремонтируют благодаря региональной программе. Как отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в регионе остается много детсадов, которые нужно привести в порядок. Данный вопрос обсуждался на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Главой региона было принято решение удвоить финансирование, что позволило отремонтировать 200 детских садов, а не в 100, как планировалось изначально.