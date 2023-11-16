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Саратовские производители представили продукцию на международной выставке в Минске

Новости
Саратовские производители представили продукцию на международной выставке в Минске

Параллельно с бизнес-миссией саратовских компаний в городе Минске Республики Беларусь проходит Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка «Продэкспо-2023», на которой саратовские производители представляют свою продукцию.
В работе выставки принимают участие восемь компаний региона из разных сфер - производство соков, кондитерских изделий, круп и муки, продажа и монтаж технологического, промышленного и коммерческого холодильного оборудования.
Их участие организовано при поддержке Центра поддержки экспорта и министерства экономического развития области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».
Саратовские компании проводят переговоры с потенциальными партнёрами, презентуют свою продукцию, увеличивают контактную базу для дальнейшей проработки и заключения контрактов на поставку.
В этом году в работе выставки принимают участие 126 компаний из пяти стран - Беларуси, России, Узбекистана, Вьетнама, Туркменистана.