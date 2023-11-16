Саратовские компании укрепляют взаимодействие с белорусскими партнерами

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Саратовская делегация работает в городе Минске Республики Беларусь в рамках бизнес-миссии.Мероприятие организовано региональным Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».В состав делегации вошли семь компаний из разных сфер деятельности - производство пневмо-гидравлического оборудования и компонентов гидросистем, геотекстиля, бытовой техники и электроники, упаковочного оборудования, изготовление и поставка деталей пресс-форм и штампов, производство и разработка сложных стеклянных структур, производство и комплексные поставки трубопроводной арматуры.Ключевой целью для представителей саратовского бизнеса является заключение договоренностей с белорусскими компаниями на предмет поставки своей продукции на местный рынок.Сегодня состоялась встреча с Торговым представителем РФ в Республике Беларусь Юрием Золотаревым, прошли переговоры между саратовскими и белорусскими предприятиями.«Сегодня торгово-экономические отношения наших стран развиваются самым активным образом и по разным направлениям. Торговое представительство готово задействовать все имеющееся инструменты поддержки для оказания содействия российским компаниям в продвижении продукции на рынке Республики Беларусь», - отметил Юрий Золотарев.В рамках первого дня работы при активном участии Торгового представительства РФ в Республике Беларусь было подписано соглашение между Саратовским заводом дизельной аппаратуры и Минским тракторным заводом о поставке опытно-промышленной партии клапанов управления для тракторов Беларус - 3522.На завтра запланированы индивидуальные посещения представителями саратовских компаний минских предприятий, в числе которых Минский автомобильный завод, ЗАО «Атлант», УП «Мингаз», Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика», ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – УКХ «БелОМО», строительный гипермаркет «ОМА», Минский тракторный завод.Участники делегации продолжают свою работу в рамках программы пребывания.