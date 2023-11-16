16 ноября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:54 | 15 ноября
Оценку работе инженерных классов Бурятии дала выездная комиссия
18:20 | 15 ноября
В Саратове рассказали о прохождении государственной экспертизы нового индустриального парка
18:00 | 15 ноября
28 ноября состоится Всероссийская патриотическая акция «Военно-патриотический диктант»
17:00 | 15 ноября
Даниил Соловьев из Саратовской области стал призером хакатона по искусственному интеллекту
16:09 | 15 ноября
В детских садах завершается ремонт в рамках областной программы
16:08 | 15 ноября
В общежитии Новоузенска приступили к косметическому ремонту мест общего пользования
16:00 | 15 ноября
ФОК в Дергачах открыл свои двери для всех любителей спорта
15:00 | 15 ноября
Команда Медико-биологического лицея - лидеры Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая 2023»
14:30 | 15 ноября
Саратовские производители представили продукцию на международной выставке в Минске
14:00 | 15 ноября
Первый Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские компании укрепляют взаимодействие с белорусскими партнерами

Новости
Саратовские компании укрепляют взаимодействие с белорусскими партнерами

Саратовская делегация работает в городе Минске Республики Беларусь в рамках бизнес-миссии.
Мероприятие организовано региональным Центром поддержки экспорта при содействии министерства экономического развития области в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».
В состав делегации вошли семь компаний из разных сфер деятельности - производство пневмо-гидравлического оборудования и компонентов гидросистем, геотекстиля, бытовой техники и электроники, упаковочного оборудования, изготовление и поставка деталей пресс-форм и штампов, производство и разработка сложных стеклянных структур, производство и комплексные поставки трубопроводной арматуры.
Ключевой целью для представителей саратовского бизнеса является заключение договоренностей с белорусскими компаниями на предмет поставки своей продукции на местный рынок.
Сегодня состоялась встреча с Торговым представителем РФ в Республике Беларусь Юрием Золотаревым, прошли переговоры между саратовскими и белорусскими предприятиями.
«Сегодня торгово-экономические отношения наших стран развиваются самым активным образом и по разным направлениям. Торговое представительство готово задействовать все имеющееся инструменты поддержки для оказания содействия российским компаниям в продвижении продукции на рынке Республики Беларусь», - отметил Юрий Золотарев.
В рамках первого дня работы при активном участии Торгового представительства РФ в Республике Беларусь было подписано соглашение между Саратовским заводом дизельной аппаратуры и Минским тракторным заводом о поставке опытно-промышленной партии клапанов управления для тракторов Беларус - 3522.
На завтра запланированы индивидуальные посещения представителями саратовских компаний минских предприятий, в числе которых Минский автомобильный завод, ЗАО «Атлант», УП «Мингаз», Парфюмерно-косметическая фабрика «Модум – наша косметика», ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова – УКХ «БелОМО», строительный гипермаркет «ОМА», Минский тракторный завод.
Участники делегации продолжают свою работу в рамках программы пребывания.