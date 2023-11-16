28 ноября состоится Всероссийская патриотическая акция «Военно-патриотический диктант»

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28 ноября пройдет II ежегодная всероссийская просветительская акция «Военно-патриотический диктант».Участники диктанта проверят свои знания об истории России, ее судьбоносных сражениях, вооружении, победах и полководцах, героях и военных событиях, отраженных в искусстве и литературе.Участникам военно-патриотического диктанта предстоит ответить на 50 вопросов за один час. Проверить свои знания смогут все желающие, достигшие 14-летнего возраста.В городе Саратове будет работать 40 площадок военно-патриотического диктанта.Желающие написать диктант в заочном формате должны будут зарегистрироваться на сайте его проведения и ответить на 50 вопросов в удобное для себя время.