В 16 районах области будет проведена техническая проверка оборудования системы оповещения
Проверка состоится 16 ноября с 11.00 до 12.00 дня. В это время будет проходить подача сигнала. Помимо включения электросирен будут работать громкоговорители, через которые жители области услышат: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».
Техническая проверка необходима для оценки работоспособности оборудования, установленного на очередном этапе реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) Саратовской области.
Районы, в которых пройдет проверка системы оповещения: Дергачевский, Ивантеевский, Краснокутский, Краснопартизанский, Лысогорский, Новобурасский, Новоузенский, Питерский, Пугачевский, Романовский, Ртищевский, Самойловский, Советский, Татищевский, Турковский, Федоровский.
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области
Техническая проверка необходима для оценки работоспособности оборудования, установленного на очередном этапе реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) Саратовской области.
Районы, в которых пройдет проверка системы оповещения: Дергачевский, Ивантеевский, Краснокутский, Краснопартизанский, Лысогорский, Новобурасский, Новоузенский, Питерский, Пугачевский, Романовский, Ртищевский, Самойловский, Советский, Татищевский, Турковский, Федоровский.
Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Правительства области