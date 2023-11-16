Даниил Соловьев из Саратовской области стал призером хакатона по искусственному интеллекту

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Участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в пяти кейсах, до финальных защит дошли 88 команд.ОАО «РЖД» совместно с ООО «ОЦРВ» представили кейс по распознаванию действий человека по видео. Второе место в составе команды «fmp» занял житель Саратовской области Даниил Соловьев.«Я был рад получить новый опыт в хакатоне проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для меня это уже пятое соревнование, но каждый раз удается узнать что-то интересное», – рассказал Даниил Соловьев.В рамках хакатона для участников и гостей были подготовлены образовательная и деловая программы: пленарная дискуссия «Прорывные новости искусственного интеллекта: потребности, технологии, внедрение», мастер-класс «Жизнь и/in ИИ», лекция «Софт скиллы: ты юзер или …?».