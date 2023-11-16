16 ноября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:54 | 15 ноября
Оценку работе инженерных классов Бурятии дала выездная комиссия
18:20 | 15 ноября
В Саратове рассказали о прохождении государственной экспертизы нового индустриального парка
18:00 | 15 ноября
28 ноября состоится Всероссийская патриотическая акция «Военно-патриотический диктант»
17:00 | 15 ноября
Даниил Соловьев из Саратовской области стал призером хакатона по искусственному интеллекту
16:09 | 15 ноября
В детских садах завершается ремонт в рамках областной программы
16:08 | 15 ноября
В общежитии Новоузенска приступили к косметическому ремонту мест общего пользования
16:00 | 15 ноября
ФОК в Дергачах открыл свои двери для всех любителей спорта
15:00 | 15 ноября
Команда Медико-биологического лицея - лидеры Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая 2023»
14:30 | 15 ноября
Саратовские производители представили продукцию на международной выставке в Минске
14:00 | 15 ноября
Первый Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Даниил Соловьев из Саратовской области стал призером хакатона по искусственному интеллекту

Новости
Завершился восьмой окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».
Даниил Соловьев из Саратовской области стал призером хакатона по искусственному интеллекту



Участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в пяти кейсах, до финальных защит дошли 88 команд.

ОАО «РЖД» совместно с ООО «ОЦРВ» представили кейс по распознаванию действий человека по видео. Второе место в составе команды «fmp» занял житель Саратовской области Даниил Соловьев.

«Я был рад получить новый опыт в хакатоне проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для меня это уже пятое соревнование, но каждый раз удается узнать что-то интересное», – рассказал Даниил Соловьев.

В рамках хакатона для участников и гостей были подготовлены образовательная и деловая программы: пленарная дискуссия «Прорывные новости искусственного интеллекта: потребности, технологии, внедрение», мастер-класс «Жизнь и/in ИИ», лекция «Софт скиллы: ты юзер или …?».