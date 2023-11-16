ФОК в Дергачах открыл свои двери для всех любителей спорта
Модульный спортивный зал был построен в районном центре в рамках федерального проекта «Детский спорт» и программы «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт».
С сегодняшнего дня в ФОКе «ФизКульт» будут проходить занятия по мини-футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, гимнастике и контактным видам спорта.
Символический старт тренировочному процессу дали региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», призер Олимпийских игр 2008 года, заслуженный мастер спорта Сергей Улегин и глава Дергачевского района Сергей Мурзаков.
Воспитанники районной спортивной школы провели показательные выступления. Именно для них новый спортивный объект станет местом притяжения и стимулом к новым победам и достижениям.
С сегодняшнего дня в ФОКе «ФизКульт» будут проходить занятия по мини-футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, гимнастике и контактным видам спорта.
Символический старт тренировочному процессу дали региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», призер Олимпийских игр 2008 года, заслуженный мастер спорта Сергей Улегин и глава Дергачевского района Сергей Мурзаков.
Воспитанники районной спортивной школы провели показательные выступления. Именно для них новый спортивный объект станет местом притяжения и стимулом к новым победам и достижениям.