ФОК в Дергачах открыл свои двери для всех любителей спорта

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С сегодняшнего дня в ФОКе «ФизКульт» будут проходить занятия по мини-футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, гимнастике и контактным видам спорта.Символический старт тренировочному процессу дали региональный координатор партийного проекта «Детский спорт», призер Олимпийских игр 2008 года, заслуженный мастер спорта Сергей Улегин и глава Дергачевского района Сергей Мурзаков.Воспитанники районной спортивной школы провели показательные выступления. Именно для них новый спортивный объект станет местом притяжения и стимулом к новым победам и достижениям.