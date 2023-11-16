Первый Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые»
Жителей Саратовской области приглашают к участию в первом Всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые».
Организатором мероприятия выступило Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».
Даты и место проведения Форума: 25-26 ноября 2023 года, г. Москва.
К участию приглашаются: обучающиеся образовательных организаций Российской Федерации в возрасте от 6 до 17 лет включительно и их родители (законные представители), представители старшего поколения (дедушки и бабушки детей - участников Форума), другие совершеннолетние члены семей (сёстры, братья участников Форума).
Формат участия в работе Форума:
Семейная команда (семья) – участники из субъектов Российской Федерации, регистрирующие свое участие в работе Форума на конкурсной основе для включения в работу специальной программы Форума. Участники, прошедшие конкурсный отбор, обеспечиваются Организатором трансфером до г. Москвы, проживанием и питанием на время проведения Форума.
Участники открытой программы Форума, регистрирующиеся на участие в мероприятиях Форума без прохождения конкурсного отбора.
Семейная команда участвует в конкурсном отборе под руководством Капитана – родителя (законного представителя).
Регистрация на открытую программу Форума с 12 октября по 26 ноября 2023 года (до 16:00 по московскому времени).