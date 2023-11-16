Команда Медико-биологического лицея - лидеры Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая 2023»

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«Наши» - это команда Медико-биологического лицея и организатора питания лицея Саратовского комбината школьного питания. Команда стала победителем региональных испытаний конкурса и с 10 по 12 ноября представила регион на федеральном этапе.Саратовская команда успешно выполнила все конкурсные задания: подготовила тематический стол с блюдами школьного меню, ответила на все блиц-вопросы о санитарных правилах, технических регламентах, о работе родительского контроля за питанием, прошла квест-практикум «Безопасный пищеблок» и суперфинал «Перспективы совершенствования питания обучающихся в образовательных организациях». И сегодня примет участие в награждении в Москве, которое пройдет в павильоне «Атриум» на ВДНХ.«Мы основательно подготовились к заданиям конкурса и отправились во Владикавказ, чтобы в конкурсной борьбе проверить и усовершенствовать свои профессиональные компетенции. Очень рады результату и высокой оценке профессионального жюри, а также творческой и продуктивной атмосфере конкурса, благодаря которой мы пополнили свои знания» - рассказала директор Медико-биологического лицея Татьяна Сыромолотова.