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Команда Медико-биологического лицея - лидеры Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая 2023»

Новости
Во Владикавказе завершился финал третьего всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2023». В Год педагога и наставника региональные этапы конкурса состоялись в 77 регионах России, в них участвовало более 25 тысяч школ. А в федеральный тур вышли 400 участников из 68 регионов, в их числе - Саратовская область.




«Наши» - это команда Медико-биологического лицея и организатора питания лицея Саратовского комбината школьного питания. Команда стала победителем региональных испытаний конкурса и с 10 по 12 ноября представила регион на федеральном этапе.

Саратовская команда успешно выполнила все конкурсные задания: подготовила тематический стол с блюдами школьного меню, ответила на все блиц-вопросы о санитарных правилах, технических регламентах, о работе родительского контроля за питанием, прошла квест-практикум «Безопасный пищеблок» и суперфинал «Перспективы совершенствования питания обучающихся в образовательных организациях». И сегодня примет участие в награждении в Москве, которое пройдет в павильоне «Атриум» на ВДНХ.

«Мы основательно подготовились к заданиям конкурса и отправились во Владикавказ, чтобы в конкурсной борьбе проверить и усовершенствовать свои профессиональные компетенции. Очень рады результату и высокой оценке профессионального жюри, а также творческой и продуктивной атмосфере конкурса, благодаря которой мы пополнили свои знания» - рассказала директор Медико-биологического лицея Татьяна Сыромолотова.