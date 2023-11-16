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В Радищевском музее открылась выставка для посетителей с проблемами по зрению

Новости
В Петровском зале исторического корпуса Саратовского государственного художественного музея имени А.Н.Радищева состоялось открытие выставки адаптированных трехмерных тактильных интерпретаций фрагментов картин из собрания музея.

В Радищевском музее открылась выставка для посетителей с проблемами по зрению


Мероприятие прошло в рамках социально-просветительского инклюзивного проекта «Общества друзей Радищевского музея» для посетителей с проблемами по зрению «Город. Музей. Дети. 2023» - победителя областного конкурса НКО, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

В открытии выставки принял участие первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов.

«Представлены тактильные интерпретации фрагментов картин Бориса Кустодиева «Морозный день», Ивана Айвазовского «Корабль у берега», Игоря Грабаря «Яблоки», Александра Иванова «Белая лошадь», а также скульптуры Паоло Трубецкого «Сидящая дама». Экспонаты изготовлены в мастерской Михаила и Ольги Шу.

Кроме этого был написан, адаптирован и издан на шрифте Брайля рассказ «Картина Алексея Петровича Боголюбова «Рыбаки перед Трепором» для людей с проблемами по зрению», - сообщила руководитель проекта «Город. Музей. Дети. 2023» Екатерина Зайченко.