В Саратовской области отметили 105-летие со дня создания войск радиационной, химической и биологической защиты

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Организатором мероприятия выступил «Союз саратовских курсантов», при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области, министерства культуры области.В мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты области Борис Шинчук; депутат Саратовской городской Думы, председатель общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» Андрей Малышев; ветераны боевых действий, активисты военно-патриотических объединений, иных общественных организаций, деятели культуры и искусства, кадеты, учащиеся ссузов.С приветствием к участникам обратился заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко, поблагодарив военнослужащих и ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации, отметив их высочайший профессионализм и абсолютную преданность воинскому долгу и Отечеству.Кроме этого, представитель министерства вручил Благодарственные письма министерства внутренней политики и общественных отношений области ветеранам.Мероприятие продолжилось исполнением патриотического репертуара группой «Офицеры запаса» Дворца культуры «Россия» под руководством Андрея Ялынычева.«В ходе мероприятия был продемонстрирован ролик об истории войск радиационной, химической и биологической защиты», - сообщил представитель «Союза саратовских курсантов» Александр Лапин.В завершение мероприятия его участники возложили цветы к монументу «Защитившим от атома».