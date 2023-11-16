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В Саратовской области отметили 105-летие со дня создания войск радиационной, химической и биологической защиты

Новости

В конференц-зале Музея боевой и трудовой славы состоялось мероприятие, посвященное 105-летию со дня создания войск радиационной, химической и биологической защиты.
В Саратовской области отметили 105-летие со дня создания войск радиационной, химической и биологической защиты


Организатором мероприятия выступил «Союз саратовских курсантов», при поддержке министерства внутренней политики и общественных отношений области, министерства культуры области.

В мероприятии приняли участие председатель Общественной палаты области Борис Шинчук; депутат Саратовской городской Думы, председатель общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» Андрей Малышев; ветераны боевых действий, активисты военно-патриотических объединений, иных общественных организаций, деятели культуры и искусства, кадеты, учащиеся ссузов.

С приветствием к участникам обратился заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко, поблагодарив военнослужащих и ветеранов войск радиационной, химической и биологической защиты Российской Федерации, отметив их высочайший профессионализм и абсолютную преданность воинскому долгу и Отечеству.

Кроме этого, представитель министерства вручил Благодарственные письма министерства внутренней политики и общественных отношений области ветеранам.

Мероприятие продолжилось исполнением патриотического репертуара группой «Офицеры запаса» Дворца культуры «Россия» под руководством Андрея Ялынычева.

«В ходе мероприятия был продемонстрирован ролик об истории войск радиационной, химической и биологической защиты», - сообщил представитель «Союза саратовских курсантов» Александр Лапин.

В завершение мероприятия его участники возложили цветы к монументу «Защитившим от атома».