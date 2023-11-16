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В Саратовской области отдохнули более 800 детей из новых регионов

Новости
В Саратовской области отдохнули более 800 детей из новых регионов


Выездное заседание межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей прошло сегодня в Саратове в санатории «Октябрьское ущелье». Вел совещание министр труда и социальной защиты области Денис Давыдов.

Летом этого года была организована работа 639 учреждений отдыха и оздоровления детей. В их числе 38 стационарных загородных оздоровительных лагерей, 10 учреждений санаторного типа, 589 лагерей с дневным пребыванием, а также 2 палаточных лагеря.

«В лагерях всех типов отдохнули свыше 53,7 тыс. детей, в том числе почти 15,3 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 319 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1316 детей из семей военнослужащих всех категорий и участников СВО и 8840 детей, состоящих на диспансерном учете. На Черноморском побережье в этом году побывали 1698 детей», - рассказала о результатах летней оздоровительной кампании заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.

На территории области также был организован отдых 843 детей из новых территорий Российской Федерации - ДНР, ЛНР, в том числе подшефного Сватовского района и Запорожской области.

Особое внимание уделялось организации занятости подростков. Летом этого года было трудоустроено более 7,5 тысячи несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, из них 3797 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Сегодня мы не только подвели итоги летней оздоровительной кампании этого года, но и определили задачи на следующий год. Нам всем предстоит серьезная совместная работа над их решением. Уже с сегодняшнего дня начинаем усиленную подготовку к новому оздоровительному сезону. Главное - необходимо развивать материальную базу и инфраструктуру детских оздоровительных учреждений, активизировать совместно с работодателями работу по подростковой занятости в районах области», - подвел итоги Денис Давыдов.

Традиционно итоговое совещание завершилось церемонией награждения организаторов детского отдыха и работников оздоровительных учреждений, а также призеров смотра-конкурса по номинациям на звание «Лучшее круглогодичное учреждение отдыха детей и их оздоровления» и «Лучшее сезонное учреждение отдыха детей и их оздоровления».