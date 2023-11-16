Стартует межрегиональный конкурс «Zаряд хакатон»
С 23 по 25 ноября 2023 года на базе детского технопарка «Кванториум» Саратовского областного института развития образования состоится межрегиональный конкурс «Zаряд хакатон».
Цель Хакатона – популяризация естественнонаучной и технической направленности дополнительного образования детей, а также популяризация современной науки и знаний в области современных информационных технологий.
Участниками могут стать учащиеся образовательных организаций в возрасте 12–18 лет, увлекающиеся инженерным творчеством и исследовательской работой, посещающие объединения сети детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум», ЦМИТов, STEM-центров, центров «Точки роста», «IT-куб», инженерные классы; обучающиеся средних профессиональных образовательных учреждений.
Хакатон будет проводиться в офлайн и онлайн форматах.
Регистрация команд-участников конкурса осуществляется до 20 ноября 2023 года http://соиро.рф/заряд-ит
С Положением о межрегиональном конкурсе «Zаряд хакатон» можно ознакомиться на сайте: http://minobr.saratov.gov.ru/news/34024/.
Цель Хакатона – популяризация естественнонаучной и технической направленности дополнительного образования детей, а также популяризация современной науки и знаний в области современных информационных технологий.
Участниками могут стать учащиеся образовательных организаций в возрасте 12–18 лет, увлекающиеся инженерным творчеством и исследовательской работой, посещающие объединения сети детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум», ЦМИТов, STEM-центров, центров «Точки роста», «IT-куб», инженерные классы; обучающиеся средних профессиональных образовательных учреждений.
Хакатон будет проводиться в офлайн и онлайн форматах.
Регистрация команд-участников конкурса осуществляется до 20 ноября 2023 года http://соиро.рф/заряд-ит
С Положением о межрегиональном конкурсе «Zаряд хакатон» можно ознакомиться на сайте: http://minobr.saratov.gov.ru/news/34024/.