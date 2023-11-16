Стартует межрегиональный конкурс «Zаряд хакатон»

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Цель Хакатона – популяризация естественнонаучной и технической направленности дополнительного образования детей, а также популяризация современной науки и знаний в области современных информационных технологий.Участниками могут стать учащиеся образовательных организаций в возрасте 12–18 лет, увлекающиеся инженерным творчеством и исследовательской работой, посещающие объединения сети детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум», ЦМИТов, STEM-центров, центров «Точки роста», «IT-куб», инженерные классы; обучающиеся средних профессиональных образовательных учреждений.Хакатон будет проводиться в офлайн и онлайн форматах.Регистрация команд-участников конкурса осуществляется до 20 ноября 2023 года http://соиро.рф/заряд-итС Положением о межрегиональном конкурсе «Zаряд хакатон» можно ознакомиться на сайте: http://minobr.saratov.gov.ru/news/34024/.