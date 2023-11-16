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Две тысячи высокотехнологичных операции на сердце выполнено в кардиологическом диспансере с начала года

Новости
Областной клинический кардиологический диспансер до недавнего времени был единственным медицинским учреждением региона, где ежедневно и круглосуточно оказывалась хирургическая помощь пациентам с острым коронарным синдромом (инфаркт миокарда, развитие нестабильной стенокардии).
Две тысячи высокотехнологичных операции на сердце выполнено в кардиологическом диспансере с начала года



Сегодня клиника кардиологии и кардиохирургический центр учреждения оснащены тремя ангиографами. Ежегодно здесь проводится порядка 2500 тысяч лечебных и 5500 тысяч диагностических рентгенохирургических вмешательств при ишемической болезни сердца. Помощь оказывается и тем пациентам, которым из-за тяжелых сопутствующих заболеваний противопоказано традиционное хирургическое лечение. Ведь основное преимущество современного метода лечения сосудистых заболеваний – малая травматичность.

«Уже в 2024 году в клинике кардиологии появится еще одна ангиографическая установка. Приобретение нового дорогостоящего диагностического оборудования - один из шагов в реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Аналогичное отделение будет открыто в городе Балаково в конце года, больных не придется перевозить в областной центр, в том числе и с помощью санавиации. И это, несомненно, сказывается на демографической ситуации в регионе, задачу по улучшению которой поставил Губернатор области Роман Бусаргин», - подчеркнул министр здравоохранения области Олег Костин.