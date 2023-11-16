Юным артистам «Театрального Приволжья» раскрыли секреты народных танцев
В Саратовском областном центре народного творчества имени Лидии Руслановой состоялся областной семинар-практикум для руководителей хореографических коллективов по народному танцу. С основами мастерства и секретами народных танцев познакомились юные слушатели семинара - участники фестиваля «Театральное Приволжье».
Ученики освоили максимально объемную программу по танцам народов Поволжья, познакомились с разнообразием композиционно-хореографических приемов и лексикой женского мордовского танца в народно-сценической и стилизованной обработке.
Творческие педагоги, которые работают с одаренными детьми считают, что для продвижения фестиваля «Театральное Приволжье» очень важно развивать тему патриотизма и включать в постановки народные песни и танцы, которые являются нашим культурным достоянием и передаются от поколения к поколению.
Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» является общественным проектом Приволжского федерального округа, который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Ученики освоили максимально объемную программу по танцам народов Поволжья, познакомились с разнообразием композиционно-хореографических приемов и лексикой женского мордовского танца в народно-сценической и стилизованной обработке.
Творческие педагоги, которые работают с одаренными детьми считают, что для продвижения фестиваля «Театральное Приволжье» очень важно развивать тему патриотизма и включать в постановки народные песни и танцы, которые являются нашим культурным достоянием и передаются от поколения к поколению.
Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» является общественным проектом Приволжского федерального округа, который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.