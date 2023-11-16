16 ноября 2023 ЧЕТВЕРГ
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20:54 | 15 ноября
Оценку работе инженерных классов Бурятии дала выездная комиссия
18:20 | 15 ноября
В Саратове рассказали о прохождении государственной экспертизы нового индустриального парка
18:00 | 15 ноября
28 ноября состоится Всероссийская патриотическая акция «Военно-патриотический диктант»
17:00 | 15 ноября
Даниил Соловьев из Саратовской области стал призером хакатона по искусственному интеллекту
16:09 | 15 ноября
В детских садах завершается ремонт в рамках областной программы
16:08 | 15 ноября
В общежитии Новоузенска приступили к косметическому ремонту мест общего пользования
16:00 | 15 ноября
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Юным артистам «Театрального Приволжья» раскрыли секреты народных танцев

Новости
В Саратовском областном центре народного творчества имени Лидии Руслановой состоялся областной семинар-практикум для руководителей хореографических коллективов по народному танцу. С основами мастерства и секретами народных танцев познакомились юные слушатели семинара - участники фестиваля «Театральное Приволжье».
Юным артистам «Театрального Приволжья» раскрыли секреты народных танцев



Ученики освоили максимально объемную программу по танцам народов Поволжья, познакомились с разнообразием композиционно-хореографических приемов и лексикой женского мордовского танца в народно-сценической и стилизованной обработке.

Творческие педагоги, которые работают с одаренными детьми считают, что для продвижения фестиваля «Театральное Приволжье» очень важно развивать тему патриотизма и включать в постановки народные песни и танцы, которые являются нашим культурным достоянием и передаются от поколения к поколению.

Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» является общественным проектом Приволжского федерального округа, который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.