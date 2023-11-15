15 ноября 2023 СРЕДА
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18:00 | 14 ноября
В Саратове состоится финал III Всероссийского конкурса «Ученик года»
17:00 | 14 ноября
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16:23 | 14 ноября
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16:00 | 14 ноября
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16:00 | 14 ноября
120 уникальных экспонатов из Радищевского музея представлены на выставке «Мода на прошлое. XIX век. Эпоха историзма»
15:00 | 14 ноября
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14:00 | 14 ноября
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13:02 | 14 ноября
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11:00 | 14 ноября
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В Саратове состоится финал III Всероссийского конкурса «Ученик года»

Новости
В Саратове состоится финал III Всероссийского конкурса «Ученик года»


С 16 по 20 ноября 2023 года в Саратове пройдет III Всероссийский конкурс обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года». Проект реализуется в Год педагога и наставника и соберет 150 участников со всей страны из 41 региона, прошедших региональные и заочные отборочные этапы.

15 ноября в 15.00 в пресс-центре ГТРК «Саратов» (2-я Садовая,7) состоится брифинг организаторов конкурса. С журналистами встретятся председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий, председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.

Приглашаем журналистов принять участие в мероприятии. Просим подтвердить присутствие до 12.00 14 ноября.

Контактное лицо: руководитель пресс-службы комитета молодёжной политики области Анастасия Усова +7-927-103-90-49.