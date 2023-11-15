В Саратове состоится финал III Всероссийского конкурса «Ученик года»

просмотров: 155

С 16 по 20 ноября 2023 года в Саратове пройдет III Всероссийский конкурс обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года». Проект реализуется в Год педагога и наставника и соберет 150 участников со всей страны из 41 региона, прошедших региональные и заочные отборочные этапы.15 ноября в 15.00 в пресс-центре ГТРК «Саратов» (2-я Садовая,7) состоится брифинг организаторов конкурса. С журналистами встретятся председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий, председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая.Приглашаем журналистов принять участие в мероприятии. Просим подтвердить присутствие до 12.00 14 ноября.Контактное лицо: руководитель пресс-службы комитета молодёжной политики области Анастасия Усова +7-927-103-90-49.