Будущих аграриев научили правилам электробезопасности

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Более 70 агроклассов действует на сегодняшний день на территории Саратовской области. 9 ноября преподаватели Вавиловского университета провели плановые занятия для агроклассников города Пугачева.Так, в СОШ № 1 имени Т.Г. Мазура мастер-класс «Электробезопасность в школе и дома» провел доцент кафедры «Электрооборудование, энергоснабжение и роботизация» факультета инженерии и природообустройства аграрного вуза Алексей Моисеев.В ходе презентации ребятам были представлены электроприборы, наиболее сложные в эксплуатации, выделены устройства с высокой степенью поражения электрическим током. Также на мастер-классе обсудили мероприятия по обеспечению безопасной работы с электроприборами, в том числе и светодиодными лентами.Мастер-класс, прошедший в аудитории, оснащенной современным оборудованием благодаря национальному проекту Президента России «Цифровая образовательная среда», дополнил ранее изученную школьниками тему по физике. В финале мастер-класса были даны практические советы по улучшению электробезопасности в школе и дома.Отметим, что Вавиловский университет сотрудничает с пятью общеобразовательными учреждениями Пугачевского района в рамках инновационной программы «Агроклассы» на протяжении трех лет, и многие агроклассники уже стали успешными студентами вуза.