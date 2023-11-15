15 ноября 2023 СРЕДА
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120 уникальных экспонатов из Радищевского музея представлены на выставке «Мода на прошлое. XIX век. Эпоха историзма»
16:00 | 14 ноября
120 уникальных экспонатов из Радищевского музея представлены на выставке «Мода на прошлое. XIX век. Эпоха историзма»
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120 уникальных экспонатов из Радищевского музея представлены на выставке «Мода на прошлое. XIX век. Эпоха историзма»

Новости
120 уникальных экспонатов из Радищевского музея представлены на выставке «Мода на прошлое. XIX век. Эпоха историзма»


В Энгельсской картинной галерее представлена выставка из собрания Радищевского музея «Мода на прошлое. XIX век. Эпоха историзма».

В 3 залах представлено более 120 произведений из собрания Радищевского музея: графика, книги, живопись и декор. Статуэтки, столовые приборы и украшения — особая часть выставки, в которой хранится история XIX века. Например, каминные часы с сидящим турком, выполненные в 1840-е годы, показывают особое увлечение экзотикой Востока в эпоху историзма. Сплетение культурных традиций запада и востока помогло создать уникальные произведения, поскольку в силу своего географического расположения и исторического развития Россия была гораздо ближе к Востоку, чем какая-либо европейская страна.