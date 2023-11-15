120 уникальных экспонатов из Радищевского музея представлены на выставке «Мода на прошлое. XIX век. Эпоха историзма»

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В Энгельсской картинной галерее представлена выставка из собрания Радищевского музея «Мода на прошлое. XIX век. Эпоха историзма».В 3 залах представлено более 120 произведений из собрания Радищевского музея: графика, книги, живопись и декор. Статуэтки, столовые приборы и украшения — особая часть выставки, в которой хранится история XIX века. Например, каминные часы с сидящим турком, выполненные в 1840-е годы, показывают особое увлечение экзотикой Востока в эпоху историзма. Сплетение культурных традиций запада и востока помогло создать уникальные произведения, поскольку в силу своего географического расположения и исторического развития Россия была гораздо ближе к Востоку, чем какая-либо европейская страна.