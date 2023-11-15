Аналитики агентства «Эксперт РА» подтвердили стабильный прогноз по рейтингу кредитоспособности Саратовской области

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Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» обновили информацию о кредитоспособности Саратовской области. Изучив необходимые показатели, нашему региону подтвердили рейтинг на умеренно высоком уровне (уровень ruА-) с прогнозом «стабильный».Доходы региона за январь-сентябрь текущего года выросли на 8% к аналогичному уровню прошлого года. В структуре налоговых доходов положительная динамика наблюдается по всем бюджетообразующим налогам. Больше всего - по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций.Эксперты отметили умеренную зависимость областного бюджета от трансфертов из федерального бюджета и достаточно высокий уровень диверсификации налоговой базы региона.Расходы бюджета за девять месяцев текущего года увеличились на 9,9%, в том числе социальные расходы - на 4,9%. Наибольший рост расходов пришелся на ЖКХ и образование, что связано, преимущественно, с увеличением расходов в рамках реализации национальных проектов и государственных программ России.По итогам 2023 года прогнозируется повышение расходов областного бюджета на 9,4% к уровню отчетного года.Регион имеет достаточный объем средств для покрытия внутригодовых кассовых разрывов, а также короткого долга в виде остатков денежных средств на счетах и доступа к казначейским кредитам.К концу 2023 года ожидается изменение структуры долга: доля бюджетных кредитов будет составлять 81,7%, банковские кредиты – 15,6% и облигационные займы – 2,7% от общего объема долгового портфеля. График погашения обязательств оценивается как комфортный.Среди макроэкономических показателей по динамике выделяются инвестиции в основной капитал, которые за первое полугодие текущего года увеличились на 25,5% в сопоставимых ценах и составили 82,7 млрд рублей. Положительная динамика обусловлена реализацией таких проектов, как создание Регионального центра обработки данных ПАО «Сбербанк», строительство комплекса рельсобалочного цеха и других. По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал регионом ожидается на уровне 219,7 млрд рублей.