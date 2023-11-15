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Аналитики агентства «Эксперт РА» подтвердили стабильный прогноз по рейтингу кредитоспособности Саратовской области

Новости
Аналитики агентства «Эксперт РА» подтвердили стабильный прогноз по рейтингу кредитоспособности Саратовской области


Специалисты рейтингового агентства «Эксперт РА» обновили информацию о кредитоспособности Саратовской области. Изучив необходимые показатели, нашему региону подтвердили рейтинг на умеренно высоком уровне (уровень ruА-) с прогнозом «стабильный».

Доходы региона за январь-сентябрь текущего года выросли на 8% к аналогичному уровню прошлого года. В структуре налоговых доходов положительная динамика наблюдается по всем бюджетообразующим налогам. Больше всего - по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций.

Эксперты отметили умеренную зависимость областного бюджета от трансфертов из федерального бюджета и достаточно высокий уровень диверсификации налоговой базы региона.

Расходы бюджета за девять месяцев текущего года увеличились на 9,9%, в том числе социальные расходы - на 4,9%. Наибольший рост расходов пришелся на ЖКХ и образование, что связано, преимущественно, с увеличением расходов в рамках реализации национальных проектов и государственных программ России.

По итогам 2023 года прогнозируется повышение расходов областного бюджета на 9,4% к уровню отчетного года.

Регион имеет достаточный объем средств для покрытия внутригодовых кассовых разрывов, а также короткого долга в виде остатков денежных средств на счетах и доступа к казначейским кредитам.

К концу 2023 года ожидается изменение структуры долга: доля бюджетных кредитов будет составлять 81,7%, банковские кредиты – 15,6% и облигационные займы – 2,7% от общего объема долгового портфеля. График погашения обязательств оценивается как комфортный.

Среди макроэкономических показателей по динамике выделяются инвестиции в основной капитал, которые за первое полугодие текущего года увеличились на 25,5% в сопоставимых ценах и составили 82,7 млрд рублей. Положительная динамика обусловлена реализацией таких проектов, как создание Регионального центра обработки данных ПАО «Сбербанк», строительство комплекса рельсобалочного цеха и других. По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал регионом ожидается на уровне 219,7 млрд рублей.