Территорияуспеха: В Балаково работает уникальный проект по трудоустройству молодых специалистов

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На один день студенты старших курсов Саратовского областного колледжа искусств стали преподавателями Детской школы искусств №2 им. И.Я.Паницкого в г. Балаково.«Уже три года мы реализуем проект Школа творчества #Территорияуспеха. Основная задача – привлечь в школу молодых специалистов. Поэтому мы даем студентам возможность прожить один день из жизни преподавателя, чтобы они не боялись идти работать в музыкальные школы», - рассказала директор Детской школы искусств №2 им. И.Я. Паницкого Валентина Горбунова.Проект Школа творчества #Территорияуспеха – это целый комплекс мероприятий. Студенты увидели концерт воспитанников, смогли под руководством преподавателей провести занятия с детьми, затем стали участниками педагогической мастерской «Формула профессии». В игровой форме студенты искали решения проблем, с которыми сталкиваются педагоги. Завершился этот день мастер-классом по созданию цифрового портфолио.Участниками проекта стали 9 студентов 3- 4 курсов из Саратова и филиалов колледжа в Вольске и Балаково.«Такая школа, конечно, очень полезна. Я узнала много нового. Советы преподавателей помогли правильно построить занятия с детьми. Мне понравилась эта школа искусств. Я, в принципе, готова работать в Балаково», - призналась студентка 4 курса Саратовского областного колледжа искусств Вероника Молчанова.Первый этап проекта завершен. Студенты получили домашнее задание, а весной им предстоит подготовить совместный концерт с воспитанниками Детской школы искусств №2 им. И.Я. Паницкого.