Краснознаменское сельское поселение Самойловского района отметили на федеральном уровне

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Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2023 года.Конкурс проводится, чтобы выявить, поощрить и распространить примеры успешных практик органов местного самоуправления, в том числе по решению вопросов местного значения.В этом году определено 50 призовых мест в пяти номинациях.«Представители органов местного самоуправления находятся в непосредственном и тесном взаимодействии с людьми, поэтому такие конкурсы очень важны для развития российских городов. За время проведения конкурса муниципалитетами накоплен большой опыт, которым они готовы делиться с другими регионами. Для нас важно выявить и поддержать лучшие и наиболее успешные практики, которые в дальнейшем можно тиражировать по всей стране»,– прокомментировал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.Конкурс состоит из регионального и федерального этапов и проводится по двум категориям населенных пунктов: городские округа и городские поселения, сельские поселения.«Во второй категории номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» 4 место с проектом «Новые горизонты» заняло Краснознаменское сельское поселение Самойловского муниципального района Саратовской области, - поделился министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов. - Эта награда имеет большую ценность, ведь всего во второй подгруппе данной номинации принимали участие 111 проектов из самых разных точек нашей страны».