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Краснознаменское сельское поселение Самойловского района отметили на федеральном уровне

Новости
Краснознаменское сельское поселение Самойловского района отметили на федеральном уровне

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2023 года.

Конкурс проводится, чтобы выявить, поощрить и распространить примеры успешных практик органов местного самоуправления, в том числе по решению вопросов местного значения.

В этом году определено 50 призовых мест в пяти номинациях.

«Представители органов местного самоуправления находятся в непосредственном и тесном взаимодействии с людьми, поэтому такие конкурсы очень важны для развития российских городов. За время проведения конкурса муниципалитетами накоплен большой опыт, которым они готовы делиться с другими регионами. Для нас важно выявить и поддержать лучшие и наиболее успешные практики, которые в дальнейшем можно тиражировать по всей стране»,– прокомментировал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Конкурс состоит из регионального и федерального этапов и проводится по двум категориям населенных пунктов: городские округа и городские поселения, сельские поселения.

«Во второй категории номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» 4 место с проектом «Новые горизонты» заняло Краснознаменское сельское поселение Самойловского муниципального района Саратовской области, - поделился министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов. - Эта награда имеет большую ценность, ведь всего во второй подгруппе данной номинации принимали участие 111 проектов из самых разных точек нашей страны».