Энгельсские волонтеры передали в зону СВО первую партию маскировочных сетей

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Волонтеры организовали в п. Пробуждение группу по плетению маскировочных сетей «Всё для Победы». Инициатива исходила от главы Новопушкинского муниципального образования Альфии Доди. Её поддержали члены Совета женщин и ТОСа "Мечта".Маскировочные сети местные мастерицы плетут в свободное от работы и домашних хлопот время. Создавать защитную маскировку им помогают школьники. Первую партию маскировочных сетей в зону спецоперации передали в конце октября вместе с гуманитарным грузом, собранным Энгельсским отделением «Боевого братства».Маргарита Солоджук, председатель Совета женщина п. Пробуждение, отметила, что уже сделано 6 полотен, а техниками и схемами изготовления поделились волонтеры из Энгельса.«Мы объединились, чтобы защитить наших земляков своей заботой. Уверены, что победа будет за нами!» - подчеркнула Альфия Доди.Министерство по делам территориальных образований области