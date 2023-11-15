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Более 1100 услуг оказано самозанятым Саратовской области в Центре «Мой бизнес»

Новости
Более 1100 услуг оказано самозанятым Саратовской области в Центре «Мой бизнес»

За 10 месяцев 2023 года региональным Центром «Мой бизнес» оказано 1119 услуг самозанятым гражданам.
Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Наиболее востребованными стали образовательные и информационные услуги, оказываемые в рамках обучающих программ, форумов, тренингов. Всего проведено 25 таких мероприятий.
Напомним, что самозанятые граждане могут обратиться в Центр предпринимателя «Мой бизнес» для получения консультационной, образовательной, имущественной поддержки.
«Смозанятым нашего региона также доступна льготная финансовая поддержка на выгодных условиях. Фондом микрокредитования Саратовской области реализуется специальная программа «Самозанятые», в рамках которой предоставляются микрозаймы до 500 тысяч рублей по ставке 3% годовых», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.
Помимо этого они могут стать полноправными резидентами областного бизнес-инкубатора и арендовать офисное или производственное помещение по льготной стоимости. Они получают пакет бесплатных услуг: почтово-секретарские, консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, правовой защиты, документооборота и другие.
Также Центр «Мой бизнес» предоставляет услуги по софинансированию выхода на маркетплейсы и рекламы на радио, в лифтах, а также печати полиграфической продукции. Самозанятые могут рассчитывать на поддержку Центра при участии в выставках, ярмарках и фестивалях.