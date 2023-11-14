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Увеличилась доступность программы ЭКО в рамках ОМС

Новости
Увеличилась доступность программы ЭКО в рамках ОМС


В Клиническом перинатальном центре оказывается медицинская помощь семейным парам с бесплодием бесплатно, по медицинскому полису.

С 2018 год в Клиническом перинатальном центре функционирует отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Ежегодно увеличивается количество квот – если в 2022 году было проведено 1094 программы, то в 2023 году квота увеличена уже до 1302. У каждой третьей обратившейся за лечением бесплодия женщины в рамках ЭКО наступила беременность.

Здесь ведут пациентов от первичного приема на этапе планирования беременности с последующей диагностикой, лечением, в том числе с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, с компетентной поддержкой всю беременность, а также во время родов и послеродовый период.

«После наступления беременности мы продолжаем следить за судьбой наших пациенток, потому что женщины с беременностью, наступившей в результате ЭКО, безусловно, требуют наиболее высококвалифицированного наблюдения.

В акушерском дистанционном консультативном центре ведется регистр всех беременных с ЭКО в Саратовской области, независимо от места выполнения процедуры и диспансерного учета.

Эти женщины обязательно должны быть неоднократно проконсультированы в Клиническом перинатальном центре Саратовской области. Наши специалисты дают рекомендации по ведению таких пациенток, проводят мероприятия по своевременной диагностике отклонений в течение беременности с целью их ранней коррекции, а также принимают решение о необходимости и сроках госпитализации.

Далее пациентки с ЭКО направляются именно к нам на родоразрешение. Так, в 2022 году у нас родилось 203 детей после ЭКО, из них 23 двойни и 2 тройни.

Таким образом, мы буквально сопровождаем таких пациенток на всем протяжении: от момента планирования зачатия, в течение беременности и на этапе родоразрешения.

Важно, что современные репродуктивные технологии развиваются стремительно, и это требует постоянного обучения сотрудников и модернизации оборудования. Благодаря поддержке регионального правительства и губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в 2022 году было закуплено самое современное оборудование для отделения вспомогательных репродуктивных технологий. Благодаря этому в нашем центре было внедрено преимплантационное генетическое тестирование – методика, позволяющая выявить патологию эмбриона до переноса в матку. Это увеличивает эффективность процедуры ЭКО, а, следовательно, дарит счастье материнства еще большему количеству женщин», - отметила главный врач Клинического перинатального центра Саратовской области Елена Ермолаева.