14 ноября 2023 ВТОРНИК
Новости
10:00 | 14 ноября
Увеличилась доступность программы ЭКО в рамках ОМС
09:00 | 14 ноября
В Балашове прошел круглый стол по улучшению качества жизни ветеранов
18:43 | 13 ноября
Фонд Юрия Лужкова выступает продолжателем инициатив бывшего мэра Москвы
18:00 | 13 ноября
В этом году 878 детей-сирот получили жилищные сертификаты
17:00 | 13 ноября
Тренеры спортивных школ региона получили увеличенную заработную плату
16:00 | 13 ноября
В Саратове прошел чемпионат по оказанию первой помощи
15:00 | 13 ноября
Десять тысяч подростков Саратовской области приняли участие в акции «Нет ненависти и вражде»
14:00 | 13 ноября
В Саратове стартовал проект «Школа имиджа 55+»
13:43 | 13 ноября
Саратовские участники «Театрального Приволжья» вышли на новый старт
13:00 | 13 ноября
С опережением сроков завершен ремонт восьми саратовских улиц, готовность ещё одной – 99%
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Балашове прошел круглый стол по улучшению качества жизни ветеранов

Новости
В Балашове прошел круглый стол по улучшению качества жизни ветеранов


В образовательном центре «Созвездие» г. Балашова в рамках форума «Вместе с Россией, вместе с Президентом» по инициативе областного Совета ветеранов организован круглый стол «Приоритетные направления улучшения качества жизни ветеранов».

Первый заместитель председателя областного Совета ветеранов Евгений Усков рассказал о вопросах, рассматриваемых в ходе круглого стола.
В Балашове прошел круглый стол по улучшению качества жизни ветеранов

«В рамках мероприятия мы обсудили актуальные вопросы оказания социальной, медицинской и иной помощи участникам Великой Отечественной войны, специальной военной операции; ветеранам боевых действий, труженикам тыла с использованием современных технологий», - сообщил Евгений Иванович.

В обсуждении вопросов круглого стола приняли участие глава Балашовского района Павел Петраков, начальник отдела министерства внутренней политики и общественных отношений области Олег Ткачев, завотделением областного госпиталя для ветеранов войн Дмитрий Затеев, а также представители районных и городских организаций Совета ветеранов, руководители центров социального обслуживания, специалисты в области сохранения и укрепления здоровья населения.