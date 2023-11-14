В Балашове прошел круглый стол по улучшению качества жизни ветеранов

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В образовательном центре «Созвездие» г. Балашова в рамках форума «Вместе с Россией, вместе с Президентом» по инициативе областного Совета ветеранов организован круглый стол «Приоритетные направления улучшения качества жизни ветеранов».Первый заместитель председателя областного Совета ветеранов Евгений Усков рассказал о вопросах, рассматриваемых в ходе круглого стола.«В рамках мероприятия мы обсудили актуальные вопросы оказания социальной, медицинской и иной помощи участникам Великой Отечественной войны, специальной военной операции; ветеранам боевых действий, труженикам тыла с использованием современных технологий», - сообщил Евгений Иванович.В обсуждении вопросов круглого стола приняли участие глава Балашовского района Павел Петраков, начальник отдела министерства внутренней политики и общественных отношений области Олег Ткачев, завотделением областного госпиталя для ветеранов войн Дмитрий Затеев, а также представители районных и городских организаций Совета ветеранов, руководители центров социального обслуживания, специалисты в области сохранения и укрепления здоровья населения.