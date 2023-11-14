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Саратовские участники «Театрального Приволжья» вышли на новый старт

Новости
Саратовские участники «Театрального Приволжья» вышли на новый старт

Младшая группа детской театральной студии имени О.П.Табакова при ТЮЗе им.Ю.П.Киселева «Мастерская» и их руководитель Александр Степанов представят в новом сезоне «Театрального Приволжья» свой спектакль «С тобой все кончено навсегда».

Вновь испытает свои творческие силы саратовский коллектив «Окна». В прошлом году ребята представили патриотический спектакль. Талант и активная работа в новом сезоне может привести ребят к очередным творческим победам на «Театральном Приволжье».

- Прошлый сезон фестиваля «Театральное Приволжье» был действительно триумфальным для Саратовской области, поэтому участники прошлых конкурсов вышли на новый старт и готовы покорить очередные вершины, - отметил председатель жюри фестиваля, директор Саратовского Театрального института Роман Сопко.

- В юбилейном V фестивале «Театральное Приволжье» новые участники и лауреаты прошлых лет вновь готовы достойно представить нашу область на самом высоком уровне, - рассказала министр культуры области Наталия Щелканова. – Победное участие Саратовской области стало традиционным и фестивальные награды – подтверждение успешного творческого развития детских и молодежных театральных студий. Мы гордимся, что каждый год поднимаемся на новый уровень мастерства. Фестиваль объединяет молодых и талантливых ребят, которые искренне любят театр. Каждый новый сезон «Театрального Приволжья» - это настоящее торжество детского творчества! Теперь нам надо приложить все усилия, чтобы удержать эту высокую планку.

Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» является общественным проектом Приволжского федерального округа, который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.